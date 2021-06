Neuer Weinatlas für Österreich: Vermarktung soll angekurbelt werden

Spannend für Freunde edlen Rebensafts: Die Österreich Wein Marketing hat einen digitalen und gedruckten Weinbauatlas gemeinsam mit Wissenschaftern der Universität Wien und weiteren Experten erstellt.

Der Weinatlas enthält unter anderem detaillierte Informationen zu über 3.500 Einzellagen (Rieden). "Unser Ziel war es von Anfang an, unseren Winzern mit den neuen Riedenkarten das beste Werkzeug in die Hand zu geben, um ihre Vermarktung voranzutreiben", so ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke am Donnerstag.

Drei Jahre Arbeit stecken in Weinatlas

Weinherkünfte auf einer interaktiven Karte dargestellt

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) begrüßt die Initiative. "Konsumentinnen und Konsumenten wissen nun ganz genau, wo ihr österreichischer Wein herkommt und das sogar bis zur Riede", so Köstinger. Der Präsident des Österreichischen Weinbauverbands, Johannes Schmuckenschlager, erwartet sich viel von den neuen digitalen und gedruckten Riedenkarten. "Unsere Winzer haben damit eine hervorragende Möglichkeit, die Herkunft und Geschichte ihrer großartigen Weine zu erzählen - am Heimmarkt und rund um den Globus", sagte der Weinbauverband-Chef. Dies sei "ein Meilenstein für das Weinbauland Österreich".

Internationale Vorreiterrolle

Die heimische Weinbranche nimmt mit dem Projekt international eine Vorreiterrolle ein. "Österreich ist dabei das erste Land, das all seine Weinherkünfte von der nationalen Ebene bis hin zur Riede einheitlich zusammenfasst und abrufbar macht - insofern ist der Wein-Herkunftsatlas in dieser Genauigkeit weltweit einzigartig", sagte der Kartograph, Karel Kriz. Er leitete das Projekt an der Universität Wien leitet. "Ein möglicher nächster Schritt wäre es, weitere weinrelevante Informationen wie beispielsweise auch einzelne Rebsorten - vom Grüner Veltliner bis zum Zweigelt - in das System zu integrieren", so Kriz.