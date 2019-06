Neuer Rekord: 500.000 feierten bei der Wiener Regenbogenparade

Die Wiener Regenbogenparade hat am Samstag einen neuen Rekord aufgestellt: Rund 500.000 Menschen feierten gestern auf der Ringstraße und machten damit auf die LGBTIQ-Community aufmerksam.

Sommerhitze, Party, politische Statements - und ein neuer Rekord: Die 24. Wiener Regenbogenparade ist am Samstag über die Ringstraße gezogen - heuer wieder gegen die Fahrtrichtung. Mit dabei waren rund 500.000 Menschen - so viele wie noch nie. In Summe war der Paradenzug zwei Kilometer lang.