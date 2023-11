Neuer ÖBB-Nightjet in Wien präsentiert

Am Montag ist am Wiener Hauptbahnhof die neue Nightjet-Generation vorgestellt worden.

In einem Promotionvideo, das am Bahnsteig 5 am Wiener Hauptbahnhof gezeigt wird, äußert sich ein Techniker der ÖBB begeistert über das brandneue Drehgestell: "Alles glänzt so schön."

Neuer Nightjet auf Tour durch Österreich

ÖBB wollen jährliche Fahrgastzahl auf drei Millionen verdoppeln

"Wir haben sehr lange gewartet, aber am Ende hat es doch funktioniert", äußerte Matthä in Bezug auf Lieferverzögerungen des Nightjets. Laut einem Sprecher der ÖBB handelt es sich um 33 neue Nightjet-Modelle im Wert von 720 Millionen Euro, wie auf Anfrage der APA mitgeteilt wurde. "Wir investieren, weil große Nachfrage besteht und Nachtzüge wie die ganze Bahn gelebten Klimaschutz darstellen", erklärte Matthä. "Unser Ziel ist es, die Nachtzug-Passagierzahl von 1,5 auf drei Millionen (pro Jahr, Anm.) zu steigern."

ÖBB Marktführer für Nachtzüge in Europa

"Jemand muss vorangehen", freute sich Patrick Neumann von back-on-track.eu im APA-Gespräch. "Schön, dass es die ÖBB sind. Die machen, was sie können - Respekt", sagte der Deutsche, dessen Verein sich für mehr grenzüberschreitende Nachtzugverbindungen in Europa einsetzt.

Die Deutsche Bahn verkaufte ihr Nachtzuggeschäft vor einigen Jahren an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die nun als Marktführer für Nachtzüge in Europa gelten. Der aus Deutschland stammende EU-Botschafter in Wien, Martin Selmayr, nutzte diese Gelegenheit, um einen Seitenhieb abzugeben. Er erklärte, dass man in den nächsten Monaten entweder den Komfort der ÖBB oder die Retrozüge der Deutschen Bahn nutzen könne. Dies sei ein Symbol dafür, wie es in Europa läuft. Der Botschafter hob die Bedeutung des Zugverkehrs für das Klima hervor und hofft, dass es in Zukunft einfacher sein wird, einen Nachtzugplatz von Wien nach Brüssel zu bekommen. Dies soll durch die angekündigten zusätzlichen Verbindungen verbessert werden.