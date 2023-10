ÖBB übernehmen Bahnanbieter Go-Ahead

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) erweitern ihre Präsenz in Deutschland durch den Erwerb des privaten Bahnanbieters Go-Ahead.

Das deutsche Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1.000 Personen und ist mit je einer Betriebsgesellschaft in Bayern und Baden-Württemberg aktiv. Der Deal, der noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen steht, soll 2023 abgeschlossen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, teilte die Bahn am Donnerstag in einer Aussendung mit.