Neuer Lidl eröffnet in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten

Moderner, heller und schöner: Lidl eröffnet in der Laxenburger Straße 151 A eine Filiale mit neuem Konzept. Dazu gibt es auch Aktionen in der Eröffnungswoche.

Am 13. August 2020 eröffnet Lidl Österreich die neu gestaltete Filiale in der Laxenburger Straße 151 A und setzt dabei auf ein neues Filialkonzept: Eine moderne Raumgestaltung mit neuen Farben und übersichtlichen Regalen sorgt für ein angenehmes Einkaufserlebnis. Das gesamte Team rund um Filialleiterin Cornelia Steinkellner freut sich über den neuen Look: "Die Filiale ist echt super geworden. Schon beim Eingang riecht es nach ofenfrischem Brot und Gebäck. Alle Kolleginnen und Kollegen sind begeistert. Ich kann jeden nur einladen, einmal vorbeizukommen", so die Filialleitung.