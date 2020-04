Neuer Josefsteg in der Oberen Lobau ist fertig

Ganz im Einklang mit der Natur wurde über die Wintermonate in der Oberen Lobau der 150 m lange und 8 m breite Josefsteg neu errichtet, er ist für Fußgänger sowie Radfahrer benutzbar

Rechtzeitig zu Frühlingsbeginn sind die Bauarbeiten abgeschlossen und der Steg ist für Ausflüge in die Lobau zugänglich. Der neue Holzsteg wurde auf einer dauerhaften Beton-Stahlpfeiler-Konstruktion aufgebaut. Der Steg ist ca. 150m lang und hat eine Breite von bis zu 8 m. Die Stegfläche besteht aus ca. 460 m² verbauter Holzkonstruktion, die Geländerfläche aus ca. 370m² Holzfläche. In Summe wurden ca. 60 Tonnen Stahl verbaut. "Dieses Brückenprojekt zeigt, dass Ingenieurbau nicht nur spektakuläre Bauwerke hervorbringt, sondern auch im Einklang mit der Natur erfolgen kann. Das macht die Vielfalt des Brückenbaus aus", so Hermann Papouschek, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau der Stadt Wien