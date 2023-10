Neuer Hotspot für Musik und Tanz: "Rhythms" in Wien

©Jaz in the City

"Rhythms" ist der neue Hotspot in Wien. ©Jaz in the City

In Wien gibt es seit dem 17. Oktober 2023 bei "Rhythms" ein abwechslungsreiches Programm für Musik- und Tanzenthusiasten.

Rhythms in Wien ist der "place to be" für alle, die sich von Musik und Tanz mitreißen lassen wollen. Hier werden von Dienstag bis Sonntag künftig nicht nur Essen und Getränke serviert, sondern auch sorgfältig zusammengestellte Playlists, Live-DJs, Konzerte und Line-ups. Dank Boogie, Salsa und Bachta Parties wird das Rhythms auch zum Dancing Hotspot im Jaz in the City in der Windmühlgasse.

Rhythms im "Jaz in the City" in Wien

„Die Highlights von Rhythms sind so vielfältig wie die Musik selbst. Wechselnde Partner präsentieren jeden Abend ein einzigartiges Programm, das keine Wünsche offenlässt. Und unser Küchenchef Christopher Uxa bittet für unsere Gäste österreichische Produkte zum Tanz in die Küche.“ sagt Michael Dorfer, Hoteldirektor aka The Bandleader. „Und genießen Sie ein paar Drinks an unserer Bar und lassen Sie den Tag zu chilligen Beats ausklingen, denn Gäste des Rhythms genießen freien Eintritt zu den inhouse Events.“ so Dorfer.

Der preisgekrönte Musiker, Komponist und Konzeptionist Ulrich Drechsler, bekannt durch Österreichs erfolgreichste Jazzband „Café Drechsler“, kuratiert gemeinsam mit seiner Kollegin Karin Finner gleich mehrere Veranstaltungsreihen.

Sessions mit Vertretern der Wiener DJ Szene

Donnerstag und Freitag gibt es gemeinsame Sessions mit VertreterInnen der Wiener DJ Szene und MusikerInnen unterschiedlicher passender Genres. Zu Beginn macht gleich Ulrich Drechsler selbst am Saxophon Stimmung: am 19. Oktober bittet er zeitgleich Rubicon in die DJ Kanzel.

Weiter finden sich junge Wiener Bands aus den Genres Pop, neues Wiener Lied, Singer/Songwriter, Jazz, Club Music etc. ein. Den Anfang macht das AZURE Trio, das mit seinem modifizierten Club-Sound und Wiener Zucker, der erst kürzlich sein erstes Album veröffentlicht hat.

Im monatlichen Elektronik Club Format wird ein DJ Kollektiv oder zwei zusammen passende DJs als Host fungieren.

Boogie Nights und Salsa & Bachata Party of Rhythms

Jeden Mittwoch kommen Fans der Musik aus den 80er Jahren, Boogie, Soul, Reggae und mehr auf ihre Kosten. Hier trifft man Veranstalter Franz Haberl, bekannt aus Seinerzeit, Nautic und Kuhstallbar, beim Ballroom Dancing.

Mit einer unvergleichlichen Atmosphäre und ansteckender Energie ist die Saturday's Dancing Hotspot – Salsa & Bachata Party by Billie’s Studio! ein Must-Visit für alle, die sich von lateinamerikanischen Rhythmen mitreißen lassen möchten.

Brunch of Rhythms mit Tamara Mascara und 7RAY

Für ein schrilles Sonntagsvergnügen sorgt regelmäßig die Drag-Ikone Tamara Mascara bei ihrer „Drag Reception“ Brunch Show. Sie führt durch einen Vormittag voller schillernder und atemberaubender Kostüme.

Nächster Termin 5. November 2023 von 12:00 – 14:30 Uhr, ab EUR 85

Die Wurzeln des Musikers und Sängers 7RAY liegen in Österreich, seine musikalische Heimat sind die USA und die Konzertbühnen rund um den Globus. Im Rhythms spielt er mit seiner Band mehrere Sets.

Nächster Termin 26. November von 11:30 – 14:00 Uhr, EUR 69

Alle KünstlerInnen und Termine finden Sie künftig auf Instagram: rhythmsvienna

Rhythms im Jaz in the City Vienna: Wann und Wo

6, Windmühlgasse 28

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 18 – 23 Uhr

sowie sonntags an Brunch-Terminen