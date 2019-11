Neuer Direktor für Wiener Tiergarten Schönbrunn

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn erhält einen neuen Direktor. Ab 1. Jänner wird Stephan Hering-Hagenbeck die Aufgaben von Dagmar Schratter übenehmen.

Stephan Hering-Hagenbeck wird ab 1. Jänner 2020 der neue Direktor des Wiener Tiergartens Schönbrunn. Der 52-jährige promovierte Biologe folgt Dagmar Schratter nach, die den Zoo fast 13 Jahre lang erfolgreich geführt hat und in zwei Monaten in Pension geht. Der gebürtige Frankfurter verfügt über viel Erfahrung, u.a. war er Geschäftsführer und zoologischer Direktor des Tierparks Hagenbeck in Hamburg.