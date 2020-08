Neuer Corona-Fall im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen im Bezirk Baden ist am Dienstag von acht auf neun gestiegen

Coronavirus-Situation in Niederösterreich



In Bezug auf die drei Infektionen in einem Pflege- und Betreuungszentrum in Berndorf (Bezirk Baden) standen die Testergebnisse von 250 Personen noch aus. Für die Einrichtung war ein Besuchsverbot erlassen worden. In den Clustern um eine Tauffeier in Emmersdorf (Bezirk Melk) und um einen Handwerksbetrieb in Mödling vermeldete der Sprecher keine weiteren Erkrankten.