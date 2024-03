Neuer breiter Fußgänger-Steg für Wiener Ostbahnbrücke

Der Fußgänger-Steg bei der Wiener Ostbahnbrücke wird ab dem 11. März 2024 erneuert und optimiert.

Gemeinsam mit den notwendigen Instandsetzungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke durch die ÖBB ab 11. März 2024 wird auch der angrenzende Fußgängersteg an der Ostbahn durch die Stadt Wien - Brückenbau und Grundbau erneuert und für Fußgänger*innen optimiert.

Fußgänger-Steg an Wiener Ostbahnbrücke ist wichtige Gehwegverbindung

Der Steg an der Ostbahnbrücke ist eine wichtige Gehwegverbindung zwischen dem 2. und 11. Bezirk über den Donaukanal und über die A4 Ostautobahn im Bereich Erdbergstraße und Prater. Der derzeitige Steg ist gerade einmal 0,8 m breit, er wird im nächsten Jahr auf 2,2 m verbreitert und damit fußgänger*innenfreundlicher. Außerdem wird das Geländer erhöht und die Beleuchtung erneuert. Der Steg wird weiterhin am Tragwerk der ÖBB angehängt sein. Durch die Verbreiterung des Steges wird eine gleichzeitige Benützung in beide Richtungen möglich, Menschen mit Einschränkungen oder mit Kinderwagen steht mehr Platz zur Verfügung.