Neuen Freund der Ex mit Waffe bedroht und geschlagen: WEGA-Einsatz in Wien-Meidling

Ein 25-Jähriger hat am Samstagabend in der Längenfeldgasse in Wien-Meidling den neuen Freund seiner Ex geschlagen und mit einer Schreckschusspistole bedroht. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war er bei seiner Festnahme geständig und einsichtig: Er habe "Mist gebaut".