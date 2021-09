Neue Zugänge und Aufzüge für U6-Station Erlaaer Straße

Bereits seit Ende Juni stehen den Fahrgästen in der U6-Station Erlaaer Straße der zweite Zugang über feste Stiegen und die auf einer Gesamtlänge von 103 Metern neu überdachten Bahnsteige zur Verfügung.

Wie geplant nahmen rechtzeitig zum Schulstart auch die zwei neuen Aufzüge ihren Dienst auf. Insgesamt investierten die Wiener Linien rund 8 Millionen Euro in die Stationserweiterung und den damit einhergehenden Komfortgewinn für die Fahrgäste. Die 15 Monate dauernden Arbeiten fanden im laufenden U6-Betrieb statt. Eine Bahnsteigseite blieb für die Fahrgäste in jeder Bauphase frei zugänglich.

Größte U-Bahn-Stationserweiterung seit rund 20 Jahren

„Sowohl die Fahrgäste als auch die Stadt Wien können darauf vertrauen, dass die Wiener Linien ihre Modernisierungsarbeiten zeitgerecht und im vorgesehenen Investitionsrahmen durchführen. In der Erlaaer Straße wurde die vorletzte Bauphase trotz coronabedingter Herausforderungen bei Rohstofflieferungen sogar zwei Monate früher als geplant abgeschlossen“, so Öffi-Stadtrat Peter Hanke.

Der neue U-Bahn-Zugang sorgt dafür, dass die Fahrgäste noch schneller zur U6 gelangen und keinen Umweg mehr bis zum Eingang in der Erlaaer Straße in Kauf nehmen müssen. Die zwei neuen Zugänge und die zwei neuen Aufzüge in der U6-Station Erlaaer Straße zählen zu den größten Stationserweiterungen im bestehenden U-Bahn-Netz. Vor rund 20 Jahren wurden alle U-Bahn-Stationen mit Aufzügen bzw. wo möglich auch mit neuen Zugängen nachgerüstet. Mit dem neuen Zugang „In der Wiesen“ sorgen die Wiener Linien für einen noch besseren Öffi-Anschluss für die BewohnerInnen dieses Stadtentwicklungsgebiets.