Neue Vorzugsstimmen-Regeln bei der OÖ-Wahl

Die Wahlzettel und Wahlkarten für die Oberösterreich-Wahl wurden neu gestalte, was auch eine Änderung bei den Vorzugsstimmen mit sich zieht. Die können nur noch per Kreuz abgegeben werden.

Die Landtagswahl in Oberösterreich bringt einige Neuerungen für alle Beteiligten mit sich: Wähler können Vorzugsstimmen nur mehr per Kreuz und nicht mehr handschriftlich abgeben. Die Strafen für die Weitergabe von Infos aus dem Wahllokal wurden empfindlich erhöht. Und für die Parteien wurde ein Anreiz geschaffen, mehr Frauen auf wählbare Listenplätze zu nehmen: Sind mehr als 40 Prozent der Mandatare weiblich, gibt es künftig etwas mehr Klubförderung.

Wahlzettel und Wahlkarten neu gestaltet: Vorzugsstimme nur noch per Kreuz

Wahlzettel und Wahlkarten wurden neu gestaltet. So ist klarer ersichtlich, wo man eine Wahlkarte unterschreiben muss - das war bisher der häufigste Grund für eine ungültige Wahlkarten-Stimme. Ebenfalls neu ist, dass die Vorzugsstimmen auch für die Landeslisten-Kandidaten künftig per Kreuz vergeben werden und nicht mehr handschriftlich, was bei unleserlicher Schrift oder bei Namensgleichheiten oft ein Problem war. Der lavendelfarbene Stimmzettel fällt damit etwas umfangreicher aus und hat das Format A2. Die Kandidatur auf der Landesliste einer Partei ist künftig nicht mehr an eine Kandidatur im Wahlkreis gebunden.