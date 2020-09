Neue verschärfte Corona-Verordnung kommt "zeitnah"

Die Beschränkung privater Indoor-Treffen auf 10 Personen und die Verschärfungen in der Gastronomie sollen ab Montag gelten. Eine entsprechende Novelle soll "zeitnah" fertig werden.

Die am Donnerstag angekündigten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen werden nun vom Gesundheitsministerium in eine Verordnung gefasst. Diese - eine Novelle zur Lockerungsverordnung - soll "zeitnah" fertig werden, hieß es am Freitag auf APA-Anfrage. In Kraft treten soll sie am Montag um 0.00 Uhr.