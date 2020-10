Neue Telefon-Betrugsmasche in Wien: "Falsche Polizisten" nutzen Corona-Trick

Die Wiener Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben und nun auch die Corona-Pandemie für eine Telefonbetrugsmasche ausnützen. Es handelt sich um eine Art Neffentrick, der um Corona erweitert wird.

Die Täter geben sich bei dieser Betrugsmasche am Telefon als Polizisten aus und sagen den Opfern, dass ein Angehöriger an COVID-19 erkrankt sei.

So funktioniert der Corona-Trick der falschen Polizisten

Die Betrüger fordern von den Opfern in Folge Bargeld, das entweder für eine Behandlung oder eine Heilung der Krankheit benötigt werde. An einem am Telefon genannten Übergabeort wird von den Betrügern schließlich das Bargeld übernommen.