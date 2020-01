Neue Suiten: Kaiserliches Wohnen im Parkhotel Schönbrunn ab sofort möglich

2019 wurden im Austria Trend Parkhotel Schönbrunn in Wien-Hietzing insgesamt 124 Zimmer renoviert und ausgebaut. Dabei sind auch zwei neue Kaisersuiten mit jeweils 130 Quadratmeter Wohnfläche und 40 Quadratmeter Dachterrasse entstanden. Der Ausblick dort kann sich sehen lassen.

Parkhotel Schönbrunn: Diese Neuerungen gibt es

In den Kaisersuiten lässt es sich durchaus kaiserlich wohnen. Viel Platz, edles Design und ein wunderbarer Ausblick warten in den neuen Suiten. Das jedoch auch für einen kaiserlichen Preis: Ab 700 Euro bekommt man Zutritt zu den neuen Suiten.

Projekt "Maximilian" in den Startlöchern

Neben der Renovierung und dem Bau der Kaisersuiten wird jedoch auch an anderen Projekten gearbeitet. Am Nachbargelände wird derzeit das Projekt "Maximilian" realisiert. Bis Jahresende 2020 sollen dort 41 Zimmer entstehen. Zusätzlich wird es unter anderem einen Fitnessbereich, eine Sauna und ein besonderes F&B-Angebot im Innenhof geben.

BASSENA: Mehr Interaktion zwischen Hosts und Gästen

Veränderungen gibt am bisherigen Standort des Austria Trend Hotels Messe Prater Wien in der Messestraße 2 in Wien-Leopoldstadt. Dort wird im März 2020 das erste Hotel der neuen Marke BASSENA entstehen. In den nächsten drei bis fünf Jahren sollen fünf weitere Standorte entstehen. Bei BASSENA möchte man unter anderem Quereinsteiger für das Personal gewinnen. Diese werden als Hots und Gastgeber bezeichnet. Sie sollen über das Grätzl Bescheid wissen und Insider-Wissen weitergeben. Unter anderem will man mehr Interaktion zwischen den Gästen und den Besuchern schaffen. Helfen werden dabei der Check-In bei Kaffee oder Wein und ein übergroßer Küchentisch für Gäste und Personal.