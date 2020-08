Neue Studie zweifelt an Plasma-Spenden von Corona-Genesenen

Eine aktuelle chinesische Studie zeigte keine statistisch signifikante Wirkung beim Einsatz von Spender-Plasma mit Antikörpern von Ex-Covid-19-Patienten.

Seit rund einem Jahrhundert zur Therapie schwerer Infektionen bekannt, wurde in den vergangenen Wochen die Gabe von Spenderplasma mit Antikörpern von genesenen Covid-19-Kranken in Einzelfällen bei Schwerkranken als "rettend" bezeichnet. Eine nun mit Korrekturen versehene im Journal der American Medical Association (JAMA) erschienene chinesische Studie lässt am Effekt deutliche Zweifel aufkommen.