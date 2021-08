Neue Studie zu Lambda-Variante: Ansteckender und widerstandsfähiger

Eine Besorgnis erregende Studie zur neuen Lambda-Variante des Coronavirus wurde veröffentlicht. Diese soll gefährlicher sein - und der Corona-Impfschutz dagegen niedriger ausfallen können.

Die Corona-Mutation, die vor allem in Südamerika auf dem Vormarsch ist, sich aber auch in Europa schon verbreitet hat, ist nicht nur ansteckender als das ursprüngliche Sars-CoV-2. Die Lambda-Variante ist offenbar auch deutlich widerstandsfähiger. Wie der "Spiegel" unter Bezugnahme auf eine japanische Studie berichtet, soll die Mutante resistenter gegen Antikörper sein, was die Bekämpfung mit bisher entwickelten Impfstoffen erschwert.