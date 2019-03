Neue Sommerlocation in Wien: Kleinod Stadtgarten eröffnet im April 2019

Zwei Jahre war das "Kleinod" im Sommer am Sonnendeck am Wiener Petersplatz vertreten. Nun macht die Cocktailbar-Crew gemeinsame Sache mit Gastronom René Steindacher und Event-Veranstalter Nikolaus Mautner Markof, um im April 2019 den "Kleinod Stadtgarten" zu eröffnen.

Steindacher wird die Gäste bereits ab Mittag kulinarisch versorgen. Auf der Karte werden leichte, französisch-mediterran inspirierte Sommergerichte zu finden sein. Quiche, Salate, Flammkuchen, wechselnde Spezialitäten & Co. werden ab 12 Uhr serviert. Das Kleinod-Team wird gemeinsam mit Bombay Sapphire für kühle Drinks sorgen. Mautner Markhof bringt seine bewährten Eventformate „Le Jardin“ und „Housebesuch“ sowie neue Formate in Kooperation mit dem Kleinod ein und sorgt für Party-Stimmung in der neuen Sommerlocation.