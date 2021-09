Neue Social Media Kampagne klärt über Impf-Mythen auf

Um eine Impfquote von zumindest 80 Prozent zu erreichen, will das Land Niederösterreich nun gezielt junge Menschen über die Corona-Schutzimpfung aufklären.

Niederösterreich hat am Mittwoch eine Kampagne in sozialen Medien gestartet, die "mit einem Augenzwinkern" junge Menschen zur Corona-Schutzimpfung bewegen soll. "Wir wollen Mythen aufklären und jene, die noch unsicher sind, überzeugen", betonte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer Lagebesprechung in St. Pölten. Als Ziel gilt eine Quote von zumindest 80 Prozent. Dazu müssen laut Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) noch 77.000 Menschen im Bundesland geimpft werden.