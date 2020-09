Neue Pauschalierungsverordnung für Bauern wird begutachtet

Im Juni wurde ein Entlastungspaket für Bauern angekündigt. Nun liegt eine neue Pauschalierungsverordnung vor, diese ist zwei Wochen in Begutachtung.

Begutachtung läuft bis 18. September

Die neue Pauschalierungsverordnung, eingebracht von Finanzminister Gernot Blümel, ist laut Agrarministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) Teil eines Entlastungs- und Investitionspakets in der Höhe von 400 Mio. Euro im Rahmen der COVID-19-Hilfen. "Mit den Entlastungspaketen von insgesamt 120 Mio. Euro haben wir in den letzten Jahren ein starkes Bekenntnis zur produzierenden Landwirtschaft in Österreich abgegeben. Die Pauschalierungsverordnung bildet nun einen nächsten wichtigen Schritt in der Umsetzung", so Köstinger. Blümel: "Damit reduzieren wir den Verwaltungsaufwand für unsere bäuerlichen Betriebe."