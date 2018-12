Neue Parteizentrale der Wiener Grünen in "TownTown"

Die Wiener Grünen werden in den nächsten Wochen aus dem bisherigen Hauptquartier ausziehen und ihre neue Parteizentrale im Büro Stadtteil "TownTown" in Wien-Landstraße einrichten.

Die neue Parteizentrale der Wiener Grünen wird im Büro-Stadtteil “TownTown” im Bezirk Landstraße eingerichtet. Das berichtet die “Presse”. Der Umzug soll in den nächsten Wochen stattfinden. Dass die Ökopartei ihr bisheriges Hauptquartier in der Lindengasse in Wien-Neubau aufgibt, war kürzlich bekannt geworden. Die Übersiedlung soll auch den Neubeginn der Grünen symbolisieren, hieß es bei den Grünen am Freitag auf Anfrage der APA. Man ziehe in ein modernes, energieeffizientes Gebäude. Die Infrastruktur in der alten Zentrale habe nicht mehr den zeitgemäßen Erfordernissen entsprochen.