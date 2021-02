Für Migranten, die in den Branchen Gastronomie, Hotellerie und Tourismus tätig sind oder dort Fuß fassen möchten, gibt es seit Kurzem neue fachspezifische Online-Deutschkurse.

Neue Online-Deutschkurse für Migranten

Die Kurse richten sich an Personen auf dem Sprachniveau A2/B1, die entweder bereits eine Tätigkeit in der Gastronomie ausüben oder sich für eine Beschäftigung in der Branche interessieren. Die täglichen Kurse haben Schwerpunkte wie etwa Kaffeehauskultur, Wintertourismus oder Restaurantalltag und stellen gleichzeitig Berufsbilder in Gastronomie, Hotellerie und Tourismus vor.