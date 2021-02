Neue ÖGK sieht sich nach Pandemie-Jahr gestärkt

Nach einem Jahr Corona in Österreich sieht die ÖGK die Bewährungsprobe als bestanden an. Die Österreichische Gesundheitskasse wurde erst kurz vor Pandemieausbruch gegründet und quasi ins kalte Wasser geworfen.

ÖGK: Mehr erreicht als überhaupt vorgenommen

"Wir haben letztes Jahr mehr erreicht als wir uns eigentlich vorgenommen haben", sagte Wurzer. Vor allem die Digitalisierung sei durch die Anforderungen der Pandemie vorangetrieben worden. Dass etwa Ärzte nun telemedizinisch zu ihren Patienten kommen können, wie in 66 Pilotordinationen in Oberösterreich und Salzburg, sei "mit Sicherheit die Zukunft", die demnächst in weiteren Ländern kommen soll. Aus Kundensicht ebenso wichtig sei aber, dass die ÖGK-Büros in den Landeshauptstädten jetzt auch am Freitagnachmittag offen haben und Check-in-Expressschalter bieten.