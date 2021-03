Neue ÖBB-Strecke im Sommer: Mit dem Nachtzug bequem von Wien nach Split

Das Nightjet-Angebot der ÖBB wird mit der Strecke Bratislava - Split in den Sommermonaten weiter ausgebaut. Tickets sind ab sofort buchbar.

Die ÖBB bauen ihr Nachtzug-Angebot in Kooperation mit der Slowakischen Bahn weiter aus. Von Mitte Juni bis Mitte September soll zweimal wöchentlich auf der Strecke Bratislava - Wien - Graz - Split ein Nightjet unterwegs sein. Wer in Wien um 18.01 Uhr einsteigt, ist um 9.50 Uhr in Split an der kroatischen Küste.