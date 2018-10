Neue Nacht-Touren: Gruseln am Wiener Zentralfriedhof

Nachts auf den Friedhof - das ist nun im Rahmen einer neuen Tour am Wiener Zentralfriedhof möglich. Neben schaurigen Geschichten und Details aus dem Alltag eines Totengräbers erfährt man Wissenswertes über die Entstehung des zweitgrößten Friedhofs in Europa.

Einen Vorgeschmack auf die Tour am Wiener Zentralfriedhof gibt es als Teaser-Führung im Zuge der “Langen Nacht der Museen” am 6. Oktober. Die erste reguläre Führung findet zu Halloween am 31. Oktober statt.