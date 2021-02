Neue McDonald's-Filiale in Wien-Simmering

Das neue McDonald’s Restaurant beim Fachmarktzentrum Simmering im 11. Wiener Gemeindebezirk öffnete am 8. Februar 2021 seine Pforten und punktet mit seinem in Österreich einzigartigen McDrive Konzept.

Das neue Restaurant in Simmering, dessen Eröffnung erstmals in der Geschichte von McDonald’s Österreich unter gänzlich anderen Vorzeichen stattfindet, ist der mittlerweile achte Wiener Standort des Familienbetriebs von Franchisenehmer Harald Marschalek. „Ich sehe es als meine Verantwortung, unseren Betrieb auch in Zeiten der Krise weiterzuentwickeln und mit diesem schon lange vor Corona geplanten neuen Standort neue Arbeitsplätze zu schaffen“, so Marschalek, der insgesamt 350 Mitarbeiter beschäftigt.