Die Magie kehrt in den Wiener Prater zurück. ©Magic World Vienna

Neue Magic World Vienna bringt die Magie in den Wiener Prater zurück

Ab dem Sommer wird Wien zum Epizentrum der modernen Zauberkunst, wenn die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie Anca und Lucca Lucian im Prater die "Magic World Vienna" eröffnen.

Sie sind mehrfache Österreichische Meister der Zauberkunst, Europameisterund die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie (2022-2025): Anca und Lucca Lucian. Im Sommer 2024 eröffnet das zauberhafte Power-Couple am Riesenradplatz eine in Europa einzigartige Kombination an unterschiedlichen Bühnen für magische Shows - die Magic World Vienna.

Magic World Vienna als interaktives Erlebnis für das Publikum

Die weltweit besten Magier aller Genres und für alle Altersgruppen werden sich hier in englischer und deutscher Sprache abwechseln und damit Wien zum Epizentrum der modernen Zauberkunst machen.

In der ersten Phase öffnet die Magic World Vienna mit dem Magic Table & Shop für zehn Zuschauer und dem Magic Theater mit bis zu 160 Sitzplätzen. Die Nähe des Publikums, welches in der ersten Reihe sogar direkt auf der Bühne sitzt, verspricht ein interaktives und immersives Erlebnis für alle Gäste, so nah wie nie zuvor. Gastronomisch ergänzt wird die neue Attraktion mit dem Magic Garden für 70 Besucher.

Weltweit beste Magier bei Magic World Vienna im Wiener Prater erleben

Nur einen Steinwurf vom Standort der Magic World Vienna entfernt, befand sich von 1875 bis 1911 das bekannte Kratky-Baschik-Theater. Hier führte der "Meister seiner Kunst" Anton Kratky-Baschik eines der größten Zaubertheater der Welt, mit nahezu 1.000 Sitzplätzen. Das damalige k.u.k.-Theater war ein Anziehungspunkt für zahlreiche ausländische Magier, die das Publikum mit ihren Darbietungen verzauberten.

"Die Magic World Vienna wird nicht nur eine Bühne für unseren Weltmeister-Act sein, sondern die weltweit besten Magier nach Wien bringen. Nirgendwo anders wird man ab Sommer 2024 Zauberkunst so hautnah und magisch erleben können wie hier. Damit geht unser Herzenswunsch in Erfüllung, Wien wieder zur Hauptstadt der Magie in Europa zu machen." beschreiben Anca und Lucca ihr Projekt.

Weitere Informationen sowie Pre-Sale-Optionen werden demnächst unter www.magicworld.at verfügbar sein.