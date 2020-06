Neue Lockerungen für Indoor-Mannschafts- und Kontaktsport ab September

Bereits am Wochenende wurden für Juli Lockerungen für Mannschafts- und Kontaktsportarten im Freien angekündigt. Ab 1. September sollen diese auch wieder Indoor möglich sein. Details sollen noch diese Woche verkündet werden.

Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat am Wochenende bereits für Anfang Juli Lockerung für Mannschafts- und Kontaktsportarten im Freien angekündigt. Spätestens ab 1. September sollen diese Sportarten auch Indoor möglich sein - wenn eine Anwesenheitsliste geführt wird. Die entsprechenden Lockerungen sollen noch diese Woche verkündet werden, sagte Kogler am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag.