Neue Literaturreihe "Crossing Borders" startet

Eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Crossing Borders" soll internationale Autoren mit heimischen Schriftstellern zusammenbringen.

Das vom Museumsquartier und dem Literaturhaus Wien initiierte Projekt startet bereits am kommenden Montag mit Barbi Markovic und der in Bratislava lebenden Autorin Jana Benova. Zweitere ist eine jener Schriftstellerinnen, die seit dem Jahr 2010 auf Einladung des Außenministeriums als Writers in Residence für jeweils zwei Monate im Museumsquartier leben und arbeiten. Nun soll das Programm durch die neue Literaturreihe in Kooperation mit dem Literaturhaus erweitert werden.