v.l.n.r.: Erich Götzinger (Verein VKE Help-Club), Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, Ronny Bauer (Geschäftsführer Lidl Österreich), Bezirksvorsteher-Stellvertreter Karl Gaster bei der Eröffnung der neuen Lidl-Filiale in Wien-Donaustadt. ©photonews.at/Georges Schneider

Neue Lidl-Filiale in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt

In der Quadenstraße in Wien-Donaustadt wurde am Donnerstag eine neue Lidl-Filiale eröffnet. Bei der Eröffnung war unter anderem Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy dabei.

Am Donnerstag wurde die neue Lidl-Filiale in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt eröffnet. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier nahmen unter anderem Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher-Stellvertreter Karl Gaster und Erich Götzinger vom Verein FKE Help-Club teil.

Die neue Filiale in der Donaustadt Sowohl bei der Raumgestaltung und dem Konzept versuchte man beim Bau auf Übersichtlichkeit zu setzen. Im Backshop wird täglich mehrmals täglich gebacken. Außerdem gibt es eine neue E-Tankstelle bei der Filiale. Hier können Kunden während dem Einkauf gratis tanken.

Nachhaltigkeit in der Quadenstraße Der Bau stand außerdem unter der Zukunftsinitiative “Auf dem Weg nach morgen”. Ein besonderes Heiz- und Kühlsystem soll für optimierte Energieeffizienz sorgen. Eine moderne Wärmepumpentechnik ermöglicht zusätzlich den Verzicht auf fossile Brennstoffe. Alle Filialen werden ausschließlich mit grünem Strom aus Österreich versorgt und mit dem ISO-Zertifikat 50001 ausgezeichnet.

Die Eröffnung nutzte die Filiale auch gleich, dem FKE Help-Club etwas Gutes tun. Geschäftsführer bei Lidl Österreich Ronny Bauer überreichte Erich Götzinger einen Wertgutschein von 1.000 Euro.