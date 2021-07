Neue Leichenhalle für Wiener Zentralfriedhof

Mehr als 400 Särge werden in der neuen Leichenkammer am Wiener Zentralfriedhof künftig Platz finden. Der Spatenstich für den "topmodernen Kühlraum" erfolgte am Montag.

Der Wiener Zentralfriedhof bekommt eine neue Leichenhalle: Heute, Montag, erfolgte die Spatenstich zur Leichenkammer 11, die auch eine Obduktionseinheit beinhalten wird. Der "topmoderne Kühlraum" bietet künftig eine Kapazität für mehr als 400 Särge, informierte die Friedhöfe Wien GmbH in einer Aussendung.

Großes Augenmerk auf Klimaverträglichkeit gelegt

Bei der Planung wurde demnach "großes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit und Klimaverträglichkeit gelegt". So arbeitet die Anlage energieautonom, da die Gebäude mittels Photovoltaikanlagen versorgt werden. Zudem wird in der Anlieferungszone eine Stromtankstelle für E-Mobilität errichtet. Die Fertigstellung der Anlage ist Mitte 2022 geplant.