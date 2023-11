Eine neue Koalition unter der Leitung von Präsident Johannes Steinhart wurde nun in der Wiener Ärztekammer gebildet, nachdem es monatelang interne Streitigkeiten gegeben hatte. Diese Information wurde am Donnerstag von der Fraktion "Vereinigung Österreichischer Ärztinnen & Ärzte" bekanntgegeben.

In der neu gebildeten Koalition in der Wiener Ärztekammer nehmen die bisherigen Oppositions-Fraktionen "TSWien.at" unter der Führung von Ex-Präsident Thomas Szekeres sowie die "Wahlgemeinschaft - Ärzte für Ärzte - Wiener Mittelbau" unter der Leitung von Gerald Gingold teil.

Neue Koalition in Wiener Ärztekammer strebt konstruktiver Zusammenarbeit an

Diese Maßnahmen wurden während einer Vorstandssitzung der Wiener Ärztekammer am Dienstagabend beschlossen, wie die "Vereinigung" mitteilte. Es wurden "wichtige Schritte in Richtung Stabilität und konstruktiver Zusammenarbeit" unternommen und eine "Neuausrichtung" angestrebt. Diese Neustrukturierung ist eine "direkte Antwort auf die aktuellen Herausforderungen im österreichischen Gesundheitswesen" sowie auf "konflikthafte Entwicklungen innerhalb der Kammer, die zuletzt die Medienberichterstattung dominierten". Die früheren Differenzen sollen nun durch einen "gemeinsamen sachlichen Ansatz" und "konstruktive Arbeit im Interesse der Ärztinnen und Ärzte" ersetzt werden. Auch eine Personalentscheidung wurde getroffen: Johannes Kastner wurde als neuer Finanzreferent in das Präsidium gewählt.