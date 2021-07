Neue Klimaanalyse-Karte zeigt Hitzepole in Wien

In Wien kletterten die Temperaturen am Donnerstag auf über 37 Grad. Wo die Hitzeinseln der Stadt zu finden sind, zeigt nun eine neue Klimaanalyse-Karte.

Ausgedorrte Wiesen und erhöhte Waldbrandgefahr: Die Hitze hinterlässt ihre Spuren in Wien. Die Zahl der Hitzetage in der Bundeshauptstadt ist in den letzten Jahren stark gestiegen, immer mehr Menschen leiden unter den hohen Temperaturen.