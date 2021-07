Cooling Center öffnet auch im Sommer 2021 wieder

Die sogenannten "Cooling Center" öffnen auch im Sommer 2021 ihre Türen. Besucher können sich dort abkühlen und erholen.

Auch 2021 bietet ein sogenanntes "Cooling Center" des Wiener Roten Kreuzes an Hitzetagen Abkühlung und Erholung. Heuer ist dieses wieder im Shopping Center Nord (SCN) stationiert, bereits zum vierten Mal.

Cooling Center zur Entspannung und Erholung

Bei dem Cooling Center handelt es sich um klimatisierte, ruhige Räume, in denen sich Personen für ein paar Stunden vom Hitzestress erholen können. Insbesondere für ältere Menschen, chronisch Kranke und Kinder bieten die Räume Orte der Entspannung. Die Räume sind kostenlos und stehen allen Personen offen.

Bei Hitzewarnungen, also bei Temperaturen über 30 °C an drei Tagen in Folge inklusive tropischer Nächte (keine Abkühlung unter 20 °C), werden die Räume geöffnet. Der Zutritt erfolgt unter Einhaltung der 3G-Regel.