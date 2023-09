Neue Kampagne gegen Gewalt an Frauen in Wien gestartet

Die Initiative StoP startet eine neue Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen.

Jede dritte Frau in Österreich hat laut Statistik Erfahrung mit häuslicher Gewalt gemacht, verübt durch Männer. Eine Initiative, die in der Nachbarschaft ansetzt ist StoP: die Abkürzung steht für Stadtteile ohne Partnergewalt. Mit einer neuen Kampagne will man mithelfen, dass Männer ihre angestammten Rollenbilder überdenken, berichtet die ORF-Sendung "Wien Heute".