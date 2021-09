Neue Impf-Regelung soll illegalen Welpenhandel unterbinden

Eine Gesetzesänderung soll dem illegalen Handel mit Welpen einen Riegel vorschieben. Künftig werde die Einfuhr nur mit Tollwutimpfung erlaubt sein.

Import zu junger Hunde soll durch Gesetzesänderung verboten werden

In Corona-Pandemie Welpen "wie am Fließband" produziert

In der Corona-Pandemie sei die Zahl der an Parvovirose erkrankten Welpen - eine für unter zweifelhaften Umständen importierte Tiere typische, oft tödliche Infektionskrankheit - "alleine auf der Veterinärmedizinischen Universität Wien um 40 Prozent gestiegen", sagte Persy. Die Nachfrage sei so hoch, dass professionelle Händler "am Fließband" Welpen "produziert" oder in den östlichen Nachbarländern eingekauft hätten. In Wien seien rund 70 Prozent mehr Sachkundenachweise für neue Halter ausgestellt worden. "Die Suchanfragen zum Thema 'Welpen kaufen' sind während Corona um 120 Prozent gestiegen." Die Tierschutzombudsstelle erreichte dann eine Vielzahl an Meldungen von verzweifelten Herrln und Frauerln, die mit kranken Tieren überfordert waren.