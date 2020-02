Neue Hofer-Filiale auf der Erdberger Lände eröffnet

Am Donnerstag ist es soweit: Die Supermarktkette Hofer geht mit einer neuen Filiale in Wien an den Start - und zwar im 3. Wiener Gemeindebezirk. Einige Eröffnungsangebote warten.

Der neue Hofer Markt in der Erdberger Lände 36-38 eröffnet am 29. Februar 2020 und vereint modernes Design, umweltschonende Filialtechnik und das gewohnt umfangreiche Angebot an ausgewählten Produkten.

Hofer eröffnet neue Filiale in Wien-Landstraße

Rund sechs Monate hat es gedauert, doch nun gehören die Bauarbeiten an der Hofer Filiale in der Wiener Erdberger Lände der Vergangenheit an. Am 20. Februar feiert Hofer hier große Eröffnung. Der Markt erfüllt ab diesem Zeitpunkt alle Ansprüche in Sachen Energieeffizienz und punktet unter anderem mit Strom sparender LED-Beleuchtung und einer speziellen Kälte-Wärme-Verbundanlage, mithilfe welcher das Gebäude mit der Abwärme der Kühlung und der Backöfen beheizt wird.

Einkaufserlebnis mit Fokus auf Service und Regionalität

Für ein angenehmes Einkaufsvergnügen sorgen 63 kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage der Filiale. Im Innenbereich kümmern sich insgesamt zwölf Mitarbeiter auf 1.148 m2 um sämtliche Wünsche und Anliegen der Kunden.

Dank der BACKBOX, dem HOFER eigenen Brot- und Backwarensystem, dürfen sich die Kunden über bis zu 32 verschiedene Sorten an knusprig-frischem Brot und Gebäck freuen.

Und das Beste daran: Nicht nur der überwiegende Teil der qualitativ hochwertigen Zutaten und Rohstoffe, sondern auch ein Großteil der liefernden Bäcker stammen aus Österreich bzw. aus der jeweiligen Region.

Nachhaltigkeit in der neuen Hofer-Filiale

Ein weiteres Highlight ist der Marktplatz in rustikalem Holzdesign, der mit seinen bis zu 100 verschiedenen Obst- und Gemüseprodukten zum Gustieren einlädt. Weinliebhaber finden nur ein paar Schritte weiter edle Tropfen in den elegant designten Regalen der Vinothek. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsinitiative „Projekt 2020“ kommt in der neuen Filiale nur Grünstrom aus Österreich zum Einsatz, gereinigt wird ausschließlich mit ökologischen Putzmitteln. Außerdem kommen stromsparende LED-Beleuchtung und eine spezielle Kälte-Wärme-Verbundanlage zum Einsatz.

Eröffnungsangebote zum besten Preis

Zur feierlichen Eröffnung der neuen Hofer Filiale im 3. Wiener Bezirk kommen alle Kunden in den Genuss von speziellen Eröffnungsangeboten, wie beispielsweise:

• Heißluftfritteuse statt 99,99 Euro um nur 69,99 Euro

• Pneumatisches Multitool statt 129 Euro um nur 49,99 Euro

• MEDION Notebook 14“ statt 449 Euro um nur 349 Euro

Hofer als Arbeitgeber in der Region

Mit der Neueröffnung verkürzt Hofer nicht nur die Einkaufswege in Wien, sondern schafft auch zusätzliche Arbeitsplätze in der österreichischen Hauptstadt. Mit seinen flexiblen Arbeitszeiten und einem vergleichsweise hohen Gehalt zählt Hofer zu den beliebtesten Arbeitgebern im Lebensmitteleinzelhandel.

Das ganz Österreich umspannende Filialnetz und die gute Erreichbarkeit der Märkte machen Hofer in vielen Regionen nicht nur zu einem entscheidenden Wirtschaftsfaktor, sondern auch zu einem gern gesehenen Ausbildner: Vom Lehrling über den Regalbetreuer, Verkaufsmitarbeiter, Filialleiter-Stellvertreter, Filialleiter-Hauptvertretung und den Filialleiter bis hin zum Regionalverkaufsleiter - die Möglichkeiten einer Hofer-Karriere im Verkaufsbereich sind vielfältig und abwechslungsreich.

Eröffnung der Hofer Filiale am 20. Februar 2020

1030 Wien, Erdberger Lände 36-38