Neue Gastro-Projekte am Wiener Donaukanal nehmen Gestalt an

Es kommt Schwung in die Neuausschreibung der Lokal-Flächen am Wiener Donaukanal. "Fräulein's fabelhafter Sommergarten" hat sich etwa vor Gericht den Platz vor dem Badeschiff erstritten. Noch ist jedoch nicht alles geklärt.

Im Zuge von Lokal-Neuausschreibungen am Wiener Donaukanal sind auch einige neue Gastro-Betreiber zum Zug gekommen. Durch Rechtsstreitigkeiten mit dem früheren Pächter hingen deren Vorhaben allerdings lange in der Warteschleife. Nun kommt jedoch Bewegung in die Sache. Zwei Projekte sollen im Frühsommer starten - wenn auch noch in abgespeckter Form.