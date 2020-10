Neue Einreiseverordnung veröffentlicht: Neu und genauer formuliert

Am Donnerstag wurde die neue Einreiseverordnung veröffentlicht. Diese ist neu und genauer formuliert.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat seine neue Einreiseverordnung am Donnerstagabend im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Darin werden die Einreisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie sowie die Test- und Quarantänepflicht neu und genauer als bisher formuliert. Die Auflagen für Einreisende aus Kroatien und Bulgarien werden auf einige Regionen beschränkt. Die neue Verordnung tritt ab Samstag offiziell in Kraft und ersetzt die bisher geltende Einreiseverordnung.

Negatives Testergebnis beendet 10-tägige Quarantäne

Neu steht in der Verordnung, dass Einreisen aus Nicht-Risiko-Gebieten bei der Einreise glaubhaft machen müssen, dass sie sich innerhalb der letzten zehn Tage ausschließlich in Österreich oder in einem sicheren Staat oder Gebiet aufgehalten haben. Einreisende, die in den vergangenen zehn Tagen in einem als Risikogebiet definierten Land waren, müssen einen negativen molekularbiologischen Covid-19-Test vorlegen oder unverzüglich eine zehntägige Quarantäne antreten. In der Quarantäne müssen Personen, die aus Risikogebieten kommen, binnen 48 Stunden einen Coronatest veranlassen. Ein negatives Testergebnis beendet die Quarantäne.