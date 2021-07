Neue Einreiseregel für Österreich: Ohne Maske oder Test droht Strafe

Wer künftig ohne Test oder Maske in Österreich einreist, dem droht eine Strafe. Die entsprechende Verordnung hat Gesundheitsminister Mückstein auf den Weg gebracht, sie gilt bereits ab dem morgigen Mittwoch.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat eine Verordnung über die Einhebung von Geldstrafen mit Organstrafverfügung nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz erlassen, die ab Mittwoch 0.00 Uhr in Kraft tritt. Der Hintergrund ist, dass nach dem Epidemiegesetz keine Übertretungen geahndet werden können. Künftig würden also Verwaltungsübertretungen nach der Einreise nach Österreich mit dieser Verordnung geahndet, hieß es am Dienstagabend aus dem Gesundheitsministerium.