Neue Direktoren für OeNB nominiert: Löger spricht von "Vorzeige Experten"

Heute werden die vier neuen Direktoren der Österreichischen Nationalbank (OeNB) nominiert. Erst im November wurde öffentlich, dass sich HC Strache (FPÖ) vehement für einen zweiten Direktor für seine Partei aussprach.

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat die Nominierung des neuen OeNB-Direktoriums durch den Ministerrat im Pressefoyer danach verteidigt und die Kritik an der Bestellung des FPÖ-Kommunalpolitikers Eduard Schock zurückgewiesen. Alle vier Kandidaten seien Experten in diesem Bereich und hätten entsprechende Erfahrungen. Von der SPÖ und der Liste Jetzt kam Kritik an den Bestellungen

SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer übte am Dienstag hingegen scharfe Kritik an der Bestellung der OeNB-Direktoren. “Niemand hat Erfahrung in der Geldpolitik, niemand ist auf europäischer Ebene mit anderen Nationalbanken vernetzt”, sagte Krainer zur APA. Die nominierten Personen hätten “keinerlei Erfahrung” bei der Führung von größeren Unternehmen. Holzmann sei “ein ausgewiesener Pensionsexperte”, habe aber in der Geldpolitik “keine Erfahrung”. Auf Unverständnis führt bei Krainer die Nominierung des FPÖ-Kommunalpolitikers Eduard Schock als vierter OeNB-Direktor, nachdem die Bankenaufsicht von der Nationalbank in die Finanzmarktaufsicht wandert. Auch müsse es beim Wechsel von Gottfried Haber vom OeNB-Generalrat ins Direktorium eine “Cooling Off”-Periode geben.