Holzmann wird neuer Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank

Der von der FPÖ vorgeschlagene frühere Weltbank-Direktor Robert Holzmann (69) wird wie erwartet der neue Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Er löst damit im Sommer den langjährigen OeNB-Chef Ewald Nowotny (SPÖ) ab.

Kritik an der Neubesetzung des OeNB-Direktoriums kommt von den NEOS. “Strache scheint mit seiner SMS nach Personalwünschen ja erfolgreich gewesen sein”, so der NEOS-Finanzsprecher Sepp Schellhorn in einer Aussendung. Im November 2018 war eine SMS von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus Versehen öffentlich geworden. Darin reklamierte er vehement einen zweiten Direktor für seine Partei und sprach sich gegen eine Verkleinerung des Direktoriums auf drei Personen aus.

Der wegen seiner wissenschaftlichen Arbeiten als Pensionsexperte geltende Holzmann war in jungen Jahren der Assistent des damaligen Wirtschaftsprofessors und jetzigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. In der Öffentlichkeit ist vom früheren Weltbankdirektor, der ein guter Bekannter des früheren Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider war, wenig bekannt. Holzmann studierte Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Graz, Grenoble, Bristol und Wien. Er war außerordentlicher Professor an der Universität Wien und ordentlicher Professor an der Universität des Saarlandes sowie Direktor des dortigen Europainstituts. Als Ökonom war Holzmann bei der OECD in Paris und beim IWF in Washington tätig. Von 1997 bis 2011 war er Direktor bei der Weltbank. Holzmann veröffentlichte zahlreiche Bücher und wissenschaftliche Beiträge.