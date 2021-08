Neue Corona-Variante C.1.2 mit hoher Mutationsrate

Wissenschafter in Südafrika beschäftigen sich derzeit mit der neuen Coronavirus-Variante C.1.2., die eine ungewöhnlich hohe Mutationsrate aufweist.

Die Verbreitung der als C.1.2 bezeichneten Corona-Variante habe in den vergangenen Monaten leicht zugenommen, erklärte das südafrikanische Institut für Infektionskrankheiten (NICD) am Montag. C.1.2 wurde demnach in allen neun südafrikanischen Provinzen nachgewiesen. Auch in China, Mauritius, Neuseeland und Großbritannien wurde die Variante bereits festgestellt.