Neue Corona-Mutation könnte Impfstoff-Entwicklung gefährden

Das Coronavirus ist offenbar unter Nerzen mutiert und bereits auf den Menschen übertragen worden. Das Problem: Die Mutation könnte alle bisher geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines Impfstoffes hinfällig machen, da er nicht wirken würde.

Aus Sorge vor den Folgen für kommende Impfstoffe gegen das Coronavirus werden in Dänemark alle Nerze getötet. Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen bekannt. Dabei geht es um Millionen von Tieren.

Coronavirus-Mutation in Dänemark entdeckt: Nerze werden getötet

Außenminister Schallenberg dankt Dänemark für rasche Reaktion

Bereits mehrere Personen mit Covid-Mutation infiziert

Tötungen von Nerzen wegen Corona gab es bereits im Sommer in den Niederlanden und in Spanien. Jedoch gibt es in den Niederlanden erst einen Stopp aller Zuchtbetriebe zum 1. März 2021 - nur dort, wo das Virus nachgewiesen wurde, kam es zu Keulungen - und in Spanien ist die Züchtung der Tiere von weitaus geringerer Höhe als in Dänemark.