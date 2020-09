Neue Corona-Gesetze: FPÖ will gesamter Regierung Misstrauen aussprechen

Die FPÖ befürchtet als Folge der neuen Corona-Gesetze "ein System der Corona-Blockwarte" und will in der kommenden Nationalratssitzung einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen.

Grund für den FPÖ-Misstrauensantrag sind die bereits überarbeiteten Coronagesetze, die am selben Tag beschlossen werden sollen. Klubobmann Herbert Kickl sprach am Dienstag in einer Pressekonferenz von einer "Corona-Rollkommando-Politik" - ein Vergleich mit der NS-Zeit, der ihm schon einmal scharfe Kritik eingebracht hatte. Türkis-grün wolle "ein System der Corona-Blockwarte" etablieren.