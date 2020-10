Neue Corona-Cluster in Niederösterreich entdeckt

In einem Pflegezenrum im Bezirk Amstetten sowie in zwei Schulen im Bezirk Korneuburg wurden neue Corona-Cluster gemeldet.

In Niederösterreich sind neue Coronavirus-Cluster vermeldet worden. Im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Mauer bei Amstetten (Bezirk Amstetten) wurden am Dienstag 16 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

"Keine starken Zuwächse" bei bestehenden Corona-Clustern

Laut dem Sprecher der Landesrätin gab es "keine starken Zuwächse" in den bestehenden Clustern im Bundesland. Bei 71 Prozent der positiv Getesteten sei die Infektionsquelle erhoben worden, bei weiteren acht Prozent würden noch Nachforschungen angestellt. 73 der am Dienstag vom Landessanitätsstab gemeldeten Neuansteckungen in Niederösterreich wiesen einen Bezug zu Bildungseinrichtungen auf. 14.144 Personen befanden sich in Quarantäne.