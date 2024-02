Neue Buslinie 28A fährt ab September zwischen Wiener Bezirken Floridsdorf und Donaustadt

Ab September 2024 bringt die neue Buslinie 28A die Bewohner des 21. und 22. Wiener Bezirks noch näher zusammen.

Die Wiener Linien erweitern das Öffi-Angebot in Flächenbezirken: Im Herbst wird eine neue Bustangente durch Floridsdorf und die Donaustadt in Betrieb genommen.

Neue Bustangente verbindet ab Herbst 21. und 22. Wiener Bezirk

" Mir ist es ein großes Anliegen, den Wiener*innen sowohl im Zentrum als auch in den Flächenbezirken das bestmögliche Öffi-Netz zu bieten. Mit der Bustangente schaffen wir eine neue Öffi-Verbindung, die die Menschen im 21. und 22. Bezirk umweltfreundlich an ihre Ziele und wieder nachhause bringen wird", so Öffi-Stadtrat Peter Hanke.

Buslinie 29A wird neu organisiert

"Wir arbeiten laufend an der Optimierung des öffentlichen Verkehrs in Wien und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende. Die neue Bustangente durch Floridsdorf und die Donaustadt ist ein weiteres attraktives Angebot, um in die Öffis ein- oder auf die Öffis umzusteigen", so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.