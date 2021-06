Baustelle in der Kaiser-Ebersdorfer Straße in Wien-Simmering.

Baustelle in der Kaiser-Ebersdorfer Straße in Wien-Simmering. ©APA

Neue Bushaltestelle in der Kaiser-Ebersdorfer Straße

Am Montag, dem 14.06.21, beginnt die Stadt Wien auf der Kaiser-Ebersdorfer Straße in Wien-Simmering mit dem Umbau der Autobushaltestelle der Linie 73 A "Am Himmelreich".

Zusätzlich wird der Gehsteig auf der Kaiser-Ebersdorfer Straße zwischen Florian-Hedorfer-Straße und Hörtengasse nach Aufgrabungsarbeiten definitiv instandgesetzt.

Die Autobushaltestellen der Linie 73A "Am Himmelreich" in Wien-Simmering werden auf eine Höhe zusammengelegt und zusätzlich ein baulicher Fahrbahnteiler hergestellt. Die Flächen der Bushaltestellen werden mit einer Hartbetonpflasterung befestigt. Durch diese Neugestaltung erhöht sich die Verkehrssicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger. Weiters wird auf Höhe des Kindergartens "Kinder Palast" ein Fahrbahnteiler als Querungshilfe errichtet. Im Abschnitt zwischen Florian-Hedorfer-Straße und Hörtengasse wird der Gehsteig nach Aufgrabungsarbeiten definitiv instandgesetzt.

Verkehrsmaßnahmen

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr mittels provisorischer Ampelanlage wechselweise durch den Baubereich geschleust.