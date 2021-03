Neue britische Variante: Ausreisetest-Pflicht für Nordtirol und Kufstein

Wegen der Verbreitung der britischen Virusmutation mit weiteren Mutationsmerkmalen werden ab Mittwoch bis 14. April für den Bezirk Kufstein und ganz Nordtirol verpflichtende Ausreisetests eingeführt.

Bezirke Kufstein und Schwaz betroffen

Drei Viertel der aktiven Fälle dieser Variante waren in den Bezirken Kufstein (54) und Schwaz (103) aufgetreten. In Schwaz gilt die Ausreisetestpflicht noch bis 1. April. In Kufstein wird zudem eine FFP2-Maskenpflicht an ausgewählten öffentlichen Plätzen verordnet. Laut Gesundheitsministerium war diese Virusform bisher nur vereinzelt in anderen Teilen Österreichs aufgetreten. Deshalb wurde auf Wunsch des Gesundheitsministeriums die Testpflicht auf Tirol - exklusive Osttirol - ausgeweitet.